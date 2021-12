Daverio piange “Penna Bianca” Giuseppe Aletti

Daverio piange Giuseppe Aletti, per tutti “Penna Bianca”. A ricordarlo il sindaco del paese Marco Colombo: «Oggi ci ha lasciato un altra grande personalità della nostra comunità, Giuseppe Aletti, per tanti di noi Penna Bianca. Dopo essere stato colpito dal maledetto virus, si è spento presso l’ospedale di Busto Arsizio. Uomo di poche parole e di tanti fatti, sempre vicino alla bocciofila e al circolo del nostro paese. Questo è il mio personale ricordo per lui. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie ed ai figli».