EMA approva il vaccino di Novavax realizzato con le proteine del virus

L’EMA, l’Agenzia del farmaco europeo, ha approvato il quinto vaccino anticovid. Si tratta del prodotto realizzato da Novavax chiamato Nuvaxovid. La notizia, attesa da tempo, è legata alla tecnologia impiegata e che viene utilizzata da da decenni: il farmaco usa le proteine dell’agente patogeno – antigeni – per stimolare il sistema immunitario.

Nuvaxovid, spiega Ema in una nota, è un vaccino i cui dati soddisfano i criteri Ue per efficacia, sicurezza e qualità. I risultati delle ricerche mostrano un’efficacia del 90% sul ceppo originale di SARS-CoV-2 e alcune varianti preoccupanti come Alpha e Beta, ma non si hanno evidenze sufficienti per la sua risposta in merito alle altre forme, in particolare l’omicron.

Due gli studi condotti dalla casa farmaceutica: uno con 30.000 partecipanti in Messico e negli Stati Uniti che ha mostrato una riduzione del 90,4% del numero di casi sintomatici di Covid-19 da 7 giorni dopo la seconda dose; il secondo, condotto nel Regno Unito con 14.000 volontari, ha mostrato una riduzione simile del numero di casi sintomatici di Covid-19, con l’efficacia del vaccino all’89,7%. ll’efficacia di Nuvaxovid contro altre varianti preoccupanti, incluso Omicron”.

Il vaccino è riservato agli over 18 anni. L’Unione Europea ha sottoscritto nell’agosto scorso un accordo per l’acquisto d 200 milioni di dosi.