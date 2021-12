Encomi e borse di studio per i cittadini meritevoli di Vedano Olona

Encomi per i cittadini meritevoli di Vedano Olona. In sala consigliare giovedì 16 dicembre sono stati consegnati gli encomi ai cittadini che si sono contraddistinti per l’impegno e la disponibilità verso gli altri.

Come da regolamento di attribuzione la proposta parte dal sindaco che comunica alla giunta ed ai consiglieri le sue intenzioni. A seguire la stesura delle motivazioni e la stampa della pergamena che viene consegnata. un piccolo gesto per riconoscere azioni di grande valore da prendere da esempio per migliorare il paese.

Nell’anno 2021 le persone che hanno ricevuto il riconoscimento sono Silvio Lamastro, Giancarlo Bolzoni, Gianfranco Baroffio, i coniugi Lucia Vergani e Giampaolo Casagrande.

Borse di merito 2021

Sono andate a buon fine le sette borse di studio per studenti meritevoli delle scuole superiori, rivolte alle classi quarte e quinte dei licei, degli istituti tecnici e di quelli professionali.

Gli sponsor che hanno aderito all’iniziativa ormai consolidata dell’amministrazione comunale sono le realtà che hanno a cuore lo sviluppo culturale dei giovani presenti sul territorio: Lati con la “borsa Professor Cosimo Conterno”, Centro Style e Centro sociale Spech.

Parte attiva nella giuria anche l’Istituto Comprensivo “Silvio Pellico” con la nuova dirigente, dott.ssa Tiziana Carli entusiasta dell’iniziativa: «In un periodo di privazione relazionale, di coprifuoco e annullamento di tanti eventi i ragazzi non si sono scoraggiati tanto che la vincitrice della borsa Cosimo Conterno ha persino bruciato le tappe facendo esami integrativi di quarte e quinta superiore ed iniziare prima l’università. Complimenti Marta Saiu prima classificato per le classi quinte superiori. Complimenti a Marco Catelli primo classificato per le classi quarte. Congratulazioni a Giulia Dalle Ave, a Martina Gambarini, a Licia Cremonese, ad Elisa Torretta e a Francesco Calzavara», ha detto.

Tutti i partecipanti si sono presentati con i risultati ottenuti dalle votazioni scolastiche, con le attestazioni svolte in ambito educativo, sportivo, musicale, alcuni con ricerche specifiche per interessare e visitare il territorio. Ognuno ha presentato la propria lettera motivazionale un racconto circa gli obiettivi professionali e le aspettative future.