I giovani “Làghee” della Lega in campo a Mesenzana per sostenere le famiglie in difficoltà

Nuovamente in campo i Giovani della Lega dei Laghi per aiutare il territorio dell’Alto Varesotto. In particolare, i Làghee hanno deciso di mettersi a disposizione del Comune di Mesenzana e delle famiglie che necessitano un supporto concreto.

Il coordinatore del gruppo Riccardo Papini si mostra soddisfatto: «Ancora una volta siamo in prima linea per il territorio. Dopo il successo di Biandronno e Brebbia, abbiamo deciso di continuare nel nostro lavoro per consolidare definitivamente il contatto con la nostra gente attraverso questo piccolo ed umile gesto. I ragazzi si sono già mobilitati all’interno del nostro ambito di competenza, da Lavena Ponte Tresa a Sesto Calende fino al Lago di Varese: sono certo che anche questa volta raggiungeremo un ottimo risultato».

«Gli atti di beneficenza non devono avere colore politico e fa piacere che Alberto Rossi, sindaco civico di Mesenzana, non abbia avuto problemi a collaborare con noi» prosegue Papini «dimostrando che l’interesse per il territorio supera di gran lunga l’interesse politico».

«Infine – conclude Papini – mi preme sottolineare l’ottima collaborazione con svariati Comuni del nord della Provincia di Varese, perché solo così si possono raggiungere traguardi che consentono di salvaguardare il bene comune, ovvero i cittadini».

Il sindaco di Mesenzana Alberto Rossi aggiunge:« Il 25 dicembre si festeggia la nascita di Gesù e questo con l’Epifania, la Presentazione di Gesù al Tempio e la Pasqua sono gli appuntamenti più importanti del calendario cristiano. Io vedo in questo oltre al fatto religioso e sacro del Natale, anche la forza delle tradizioni che però vengono rese evidenti solo quando esse vengono vissute.

Per me è molto importante sottolineare il valore dei nostri costumi e invito tutti a praticarli con gioia e consapevolezza.

Una delle caratteristiche più importanti del Natale è il “dono”, pertanto ho accolto con gioia la proposta fattami dall’amico Riccardo Papini e dai Giovani Padani, ragazzi che hanno a cuore il nostro territorio e le nostre tradizioni. L’iniziativa verrà poi ultimata anche in collaborazione con l’associazione “Le Contrade” di Mesenzana, anch’essa sempre vicina al territorio e alla nostra gente.

Grazie Riccardo, grazie Giovani Padani.»

Di seguito i recapiti per chi volesse donare:

3668037073 ( coordinatore Riccardo Papini);

E-mail: legagiovanideilaghi@gmail.com;

Pagina Instagram: legagiovanilaghi;

Pagina Facebook: Lega Giovani dei Laghi.

Sito Internet: www.legagiovanideilaghi.it