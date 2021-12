Gli auguri di Natale “multilingue” della Eolo Kometa

In italiano e in inglese, in spagnolo ma anche in portoghese e in ungherese: è un augurio in tutte le lingue parlate dai corridori della squadra quello inviato dalla Eolo-Kometa ai propri tifosi e a tutti gli appassionati.

La squadra di ciclismo basata nel Varesotto e diretta da Ivan Basso e dai fratelli Contador ha terminato in questi giorni il primo raduno in vista del 2022, sulle strade della zona di Valencia. Rientrati a casa per le festività, la ventina di atleti che compongono la rosa del team (tra cui il varesino Eddy Ravasi) hanno inviato le proprie parole di augurio.

L’attività della Eolo-Kometa riprenderà dopo le festività per un secondo raduno a metà gennaio sempre sul litorale valenciano: un appuntamento per affinare la forma fisica in vista degli esordi stagionali in corsa tra fine gennaio e inizio febbraio tra Argentina e Spagna.