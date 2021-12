Green pass rafforzato anche per il caffè al banco di bar e ristoranti e menù solo online

La stretta temuta dalla Fipe-Confcommercio, la federazione italiani pubblici esercizi, è arrivata, ma solo in parte. Il decreto Festività prevede infatti il Green pass rafforzato anche per il servizio al banco di bar e ristoranti che si va ad aggiungere all’obbligo di mascherine anche all’esterno e alla chiusura delle discoteche fino al 31 gennaio 2022 introdotta con il nuovo Decreto-Covid.

Per gli esercenti l’importante era non chiudere, in particolare per i ristoratori che in questa parte dell’anno realizzano il 10% del fatturato dell’intero anno. Quindi fino al 31 marzo 2022, quando è previsto il termine dello stato di emergenza, il caffè al bancone del bar si può prendere solo presentando il Green pass rafforzato (persone vaccinate o guarite dal Covid). La stessa regola vale per consumare al tavolo, oppure per sedersi al ristorante: quindi, è obbligatorio esibire il green pass rafforzato.

Non c’è invece alcuna limitazione per il numero delle persone sedute al tavolo. Quando ci si alza è obbligatorio indossare la mascherina. È obbligatorio il distanziamento e i locali dovranno prevedere la consultazione online dei menù. Nei locali dove non ci sono posti a sedere dovranno essere previsti ingressi contingentati.

Fino al 31 gennaio 2022 è vietato consumare cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri, stadi e nei palazzetti in occasione degli eventi sportivi. Per entrare nei cinema, teatri, stadi e sui mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, bus e metropolitane) ci vuole la mascherina FFp2.

Le mascherine all’aperto sono previste ovunque anche nelle regioni che si trovano in zona bianca.

Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque siano chiamati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Sarà quindi vietato festeggiare il Capodanno nelle piazze oppure organizzare manifestazioni nelle strade per salutare il nuovo anno.

Nessuna restrizione per le abitazioni private, ma da parte del Governo la raccomandazione della massima attenzione e massima prudenza, dell’utilizzo corretto delle mascherine, del distanziamento.

Per quanto riguarda infine la durata del Green pass il Decreto prevede che dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà valido 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino, mentre rimane in vigore la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato. (Fonte Confcommercio)