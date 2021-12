Incidenti, allagamenti e solidarietà nelle photogallery più viste nel 2021

Sono oltre 240mila le foto delle gallery aperte nel 2021 con più di quindici milioni di visualizzazioni. Il giornale è parte di un ecosistema mediatico molto ricco dove la parte del leone la fanno i social network con Instagram e Facebook in testa. Malgrado questo però raccoglie grande attenzione e c’è partecipazione da parte dei lettori. Per capirlo basta vedere la speciale classifica delle photo gallery più viste nel 2021.

LA TOP TEN

1° – Uno striscione per Gaia.

Oltre 250mila visualizzazioni per le quattro foto pubblicate. Un bel pensiero per Gaia che oggi si trova al 6° piano di ematologia di Varese. Amici e parenti si sono raccolti per darle un sostegno morale, in attesa che passi questo momento delicato. Striscioni con un bel messaggio positivo che Gaia ha potuto leggere dalla finestra dell’ospedale.

2° – Incidente sulla strada tra Malnate e Cagno.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 di mercoledì 26 maggio. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, due ambulanze e si è alzato in volo anche l’elisoccorso da Como.

3° – L’incidente alla funivia Stresa-Mottarone.

Le prime drammatiche immagini della tragedia.

4° – È morta Monica Scattini.

L’attrice romana, interprete di tante fiction e commedie anche pluripremiate, è morta a soli 59 anni, combatteva da tempo con il male.

5° – Strade allagate e disagi, il maltempo investe il Varesotto.

Vari punti della provincia colpiti dal maltempo: strade allagate, sottopassi chiusi, problemi alla viabilità a Gallarate, Busto Arsizio, Buguggiate e in diverse altre zone a causa delle forti precipitazioni.

6° – Incidente a Rancio Valcuvia, auto si ribalta.

Incidente nella sera di venerdì 2 luglio intorno alle 23, a Rancio Valcuvia, sulla S394. Due automobili si sono scontrate.

7° – Nubifragio su Busto Arsizio, allagamenti e auto in trappola

Tanti luoghi della città bloccati con grandi problemi di viabilità.

8° – Aperta la nuova Esselunga di viale Europa

Il nuovo store apre con una rivoluzione della viabilità nell’area dell’ex Malerba.

9° – Colpo nella notte in azienda a Varano Borghi.

Ladri in azione ad agosto: strade bloccate con mezzi rubati

10° – Incidente mortale a Ternate.

Due moto si sono scontrate: uno dei conducenti è morto sul colpo – foto VareseNews