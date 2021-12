Investita in via San Giuseppe a Saronno, ferita una donna

Incidente stradale a Saronno, in via San Giuseppe, con intervento dei vigili del fuoco e del 118: una donna di 67 anni è stata investita ed è stata portata in ospedale al Circolo di Varese, ferita.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via San Giuseppe e via Pola, vicino al multisala e alle scuole. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e l’autoinfermieristica, oltre ai vigili del fuoco.

Le condizioni della donna hanno richiesto poi l’intervento dell’elisoccorso, atterrati nel campo sportivo di via Don Volpi, dove è stata poi imbarcata la donna, trasferita appunto al Circolo di Varese (foto d’archivio). Ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita.

Le operazioni hanno richiesta la momentanea chiusura della via San Giuseppe, ad opera della Polizia Locale di Saronno.