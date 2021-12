La neve non ferma il Natale di Leggiuno

La nevicata dell’Immacolata non ha fermato le iniziative del Natale a Leggiuno. Nella giornata di mercoledì 8 dicembre ha preso vita il programma organizzato dall’amministrazione comunale, insieme alle associazioni e ai leggiunesi.

La giornata è iniziata alle 14 con il giro dei Presepi organizzato dell’associazione Lezedunum e Amici del Füntanin. La penultima tappa si è svolta all’Oratorio Pier Giorgio Frassati dove la Filarmonica Concordia ha suonato e dove i partecipanti hanno trovate bevande calde. L’ultima tappa dei presepi si è svolta in Piazza Marconi dove si è potuto ammirare l’ultimo presepe della tappa, sotto l’albero messo dall’amministrazione.

Anche in questa occasione la Filarmonica ha allietato i presenti con musiche natalizie. L’assessore alla cultura, Alessio Molinari, ha parlato a nome dell’amministrazione comunale, sull’importanza e sul significato di questo albero, ponendo l’accento sulla condivisione e sul ruolo che la piazza avrà in questo periodo di festa.

Dopo gli auguri è stato offerto ai partecipanti un bicchiere di vino e piccoli panettoncini per i bambini e i ragazzi. Presente il Gruppo Comunale della Protezione Civile che ha aiutato per la messa in sicurezza e l’allestimento dell’area.