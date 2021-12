Letture natalizie in Villa Montevecchio a Samarate

Reading e musiche per famiglie a tema natalizio in villa Montevecchio, a Samarate: è “Letture di musiche di Natale in Villa”, spettacolo organizzato dall’associazione Samarate loves books, in collaborazione con la Filarmonica samaratese e Ortensie blu.

L’appuntamento è per domenica 19 dicembre, a partire dalle 16.30: sono previsti due turni, uno alle 16.30 e il secondo alle 17.30, dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, inviando una mail a samaratelovesbooks@gmail.com, oppure un messaggio WhatsApp al 3393430412.