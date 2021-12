Lutto a Rescaldina per la scomparsa del sindacalista Alessandro Bongini

Lutto a Rescaldina per la scomparsa di Alessandro Bongini, in passato dipendente della Bassetti, storica azienda tessile del paese, e dal 2010 dedito all’attività sindacale per la CISL, prima nel territorio di Legnano e Magenta e recentemente a Novara.

Persona conosciutissima in paese, soprattutto nella frazione di Rescalda, la notizia del suo decesso ha lasciato un profondo sgomento a Rescaldina, dove da ore si rincorrono, anche sui social, i messaggi di cordoglio.

«Un uomo simpatico, attivo, che non si tirava mai indietro – sono le parola con cui lo ricorda Giuseppe Oliva della CISL Milano Metropoli di Legnano – Magenta -: esprimeva le sue opinioni, anche se a volte potevano essere in contrasto rispetto al pensiero comune. Aveva un caratteri deciso, ci mancherà».