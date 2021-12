Natale all’ex Copertificio Sonnino

Domenica 12 dicembre dalle 11.00 alle 17.00 l’Amministrazione Comunale di Besozzo organizza negli spazi aperti e coperti dell’ex copertificio Sonnino in via De Bernardi 32, una giornata per accendere il clima natalizio. Ad accogliere i partecipanti dalla tarda mattinata sarà la Filarmonica di Besozzo con brani festosi e natalizi, che accompagnerà la visita alle variopinte bancarelle di espositori, associazioni e scuole.

I bambini potranno partecipare a laboratori creativi con materiale di riciclo per la creazione di simpatici addobbi natalizi a cura di Dizionario ecologista, o nella preparazione di un dolce natalizio da terminare a casa cura della Biblioteca Comunale. Ci sarà la possibilità di pranzare sul posto con la polenta taragna preparata dal gruppo Alpini di Bogno, (anche da asporto) dolci e panettone della Pro Loco.

Nel primo pomeriggio momenti di animazione e musica: apriranno alle 14.30 le allieve di canto moderno della scuola di musica I.Pellegrini di Besozzo, seguite dall’intervento dei corsisti della Compagnia Duse che interpreteranno allegri cantastorie in un recital di poesie. Attorno alle 15.30 Auriga Teatro propone “Cerchio magico” spettacolo di fuoco, manipolazione delle fiamme, mangiafuoco, giocoleria infuocata, clownerie e interazione con il pubblico: uno strano personaggio Domatore di fuoco e improbabile scienziato, presenterà in maniera un po’ goffa e bizzarra, ma molto suggestiva e poetica il suo circo e laboratorio del fuoco alla scoperta di meraviglie trovate e apprese nel suo lungo vagabondare per universi.