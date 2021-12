Il Natale di Birillo in scena al Castellani di Azzate

Birillo è un gattino amorevole che combina un sacco di guai. Birillo è il gatto della piccola Albertina ed è il protagonista dello spettacolo “Il Natale di Birillo” in scena sabato 11 dicembre, alle ore 15.45, al Cinema-Teatro Castellani di via Acquadro, ad Azzate.

A portarlo in scena gli artisti della Compagnia teatrale Instabile Quick, per la gioia dei bambini dai 3 anni in su e delle loro famiglie.

Lo spettacolo, promosso dal Comune e dall’assessorato alla Cultura di Azzate è ad ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).

Per i maggiori di 12 anni sarà obbligatorio esibire il Green Pass.