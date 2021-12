Ricetta della torta al caffè vegana

Sul nostro sito, tra una notizia di cronaca ed una di innovazione, condividiamo qualche volta ricette significative per la nostra città oppure particolari come la proposta di oggi che è rivolta al pubblico vegano: una torta al caffè vegana!

Ugualmente golosissima ed ugualmente adatta ad ogni occasione: dalla colazione alla merenda, dal dopo pasto allo spuntino.

La torta al caffè che proponiamo oggi è davvero molto semplice da realizzare. L’ideale non solo per i vegani, ma anche per chi è intollerante al lattosio. Inoltre, considera che se preferisci ridurre l’apporto di caffeina senza rinunciare al gusto del caffè puoi tranquillamente utilizzare il decaffeinato

Ingredienti per l’impasto della torta al caffè vegana

5 tazzine di caffè espresso: miscela classica o decaffeinata

200 gr di zucchero

300 gr di farina

80 ml di semi di girasole

50 gr di gocce o scaglie di cioccolato fondente al 100%

16 gr di lievito per dolci

b. di zucchero a velo

Prepariamo la torta al caffè vegana

Incorpora lo zucchero nei caffè espresso quando sono ancora bollenti, così da sciogliere ed amalgamare velocemente lo zucchero. Lascia raffreddare i caffè zuccherati in una boule di vetro abbastanza grande, perché la userai per lavorare l’impasto. Incorpora, versandolo a filo e mescolando delicatamente, l’olio di semi di girasole. In un’altra boule setaccia la farina, aggiungi il lievito e mescola per bene i due ingredienti per distribuire bene il lievito. Ora versa un po’ per volta la farina ed il lievito nella boule contenente i caffè zuccherati, usando un setaccio per evitare di formare grumi. Quindi mescola energicamente, aiutandoti con una frusta, finché l’impasto non risulterà liscio ed omogeneo. A questo punto incorpora le gocce o le scaglie di cioccolato e continua a mescolare finché non le avrai distribuite equamente in tutto l’impasto. Tieni da parte qualche goccia o scaglia per la guarnizione finale. Prendi la teglia che userai per la cottura e utilizzando un tovagliolo imbevuto di olio di semi ungi il fondo e le pareti. Aggiungi ora un po’ di farina nella teglia affinché su fondo e pareti non si sia creato un velo. Versa l’impasto e distribuiscilo in modo omogeneo nella teglia. In forno preriscaldato da 5 minuti inserisci la teglia a 180° per 40-50 minuti. Quando la torta sarà cotta lasciala riposare per 15/20 minuti Infine puoi decorarla con una spolverata di cacao amaro, o con dello zucchero a velo e con le gocce e scaglie di cioccolato che avevi messo da parte per la guarnizione.

Quando la torta al caffè si sarà completamente raffreddata sarà pronta per essere gustata!

Ma non finisce qui, per renderla ancora più ricca e deliziosa puoi farcire le singole fette dopo averle adagiate nei piattini per dolce:

– durante la stagione fredda con della bollente cioccolata calda vegana,

– durante le stagioni più calde con del gelato preparato con latte di soia.

Non ci resta che augurarti buona degustazione!