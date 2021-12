Rigenerazione a Cardano? “Si può fare”

La rigenerazione urbana «è un’occasione per la città». Ne è convinta Forza Italia Cardano al Campo, che rilancia sul tema, dopo il (mezzo) passo falso in consiglio comunale.

L’assemblea civica doveva votare sul tema martedì scorso, 29 dicembre. Ma quando si è arrivati al dunque tutto si è arenato. Formalmente per l’assenza dell’assessore alla partita Vito Rosiello, che sta tenendo le redini di un punto centrale dell’agire dell’amministrazione Colombo: «In considerazione dell’impossibilità dell’assessore di essere presente e nel massimo rispetto del lavoro svolto, chiedo il rinvio del punto all’ordine del giorno, per il più breve possibile, con la determinata volontà di convocare una commissione territorio nel più breve tempo possibile», ha detto il sindaco Maurizio Colombo, chiedendo appunto di ritirare il punto e aggiornarsi nel 2022.

Alla fine è stata proprio la maggioranza a fare un passo indietro, votando la proposta del sindaco, mentre nelle file della minoranza Progetto Cardano (Biganzoli e Proto) si è astenuta, mentre Cardano È (Torno e Poliseno) ha votato contro. Una scelta in polemica con una certa opacità che la lista della sinistra ha visto nell’ultimo passaggio, con quella richiesta di rinvio avanzata dal sindaco un po’ d’improvviso.

Solo pochi minuti prima, infatti, la stessa Paola Torno di Cardano È aveva chiesto una sospensione per discutere – tra consiglieri di opposizione – la linea da tenere sul punto della rigenerazione urbana, alla luce di una serie di dichiarazioni al vetriolo dell’assessore Rosiello (che aveva detto che l’opposizione aveva presentato un emendamento «al solo scopo di vederselo respinto e avere la giustificazione di un loro voto non favorevole»).

Dunque, tutti fermi, almeno fino a metà gennaio, considerando le vacanze ancora di mezzo.

Nel mezzo si inserisce anche Forza Italia. Esclusa dal consiglio, ma decisa comunque a far sentire la propria voce. «La rigenerazione urbana avviene attraverso il recupero minuzioso delle zone edificate in disuso, riqualificando nel rispetto della sostenibilità ambientale e incentivando l’uso di materiali eco -compatibili» dice Milena Melato, commissario del partito a Cardano al Campo. «Nell’ultimo decennio la rigenerazione urbana ha fatto passi giganti affermandosi come occasione per promuovere politiche di partecipazioni sociale, incentivando l’occupazione e l’imprenditoria locale. È un’occasione per dare alla città non solo un aspetto nuovo, ma anche un motivo di rilancio dal punto di vista culturale, economico e sociale, ma soprattutto con attenzione agli aspetti ambientali».