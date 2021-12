Riuso e solidarietà: la scuola media Frattini di Caravate fa tombola

Come ogni anno la scuola media Frattini di Caravate si adopera per realizzare una tombolata di beneficenza.

L’idea parte dall’insegnante Anna Di Stefano che da anni grazie alla collaborazione di colleghi, alunni, aziende ed associazioni del territorio raccoglie numerosi premi per poter realizzare questa magnifica iniziativa.

Nelle ultime settimane le cartelle sono state vendute dagli studenti tra amici, parenti, cittadini di Caravate e dintorni. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Condividere e diffondere la tombolata è un modo per sensibilizzare gli alunni verso temi importanti e far comprendere il significato di donare, soprattutto in questo mese in cui il Natale è alle porte.

La tombolata si è svolta nella giornata di sabato 18 dicembre 2021 nel rispetto delle norme e delle restrizioni dovute al covid.

Grazie all’utilizzo della tecnologia tutti gli alunni erano connessi in contemporanea con il team docenti pronto all’estrazione. Tutti distanti, tutti separati nelle proprie classi, ma vicini con il cuore, pronti ad esultare per un ambo o una tombola!

«Questa è la dimostrazione che la scuola non insegna solo la “didattica”, insegna ad amare il prossimo, a rispettare gli altri e a mettersi in gioco, tutti insieme per creare qualcosa di meraviglioso – afferma l’insegnante Arianna Lauritano, referente Green School della media di Caravate – La bellissima idea della tombolata racchiude una filosofia ricca di altruismo sia verso gli altri sia verso il nostro pianeta dato che molti premi sono stati realizzati a mano artigianalmente, altri recuperati o reinventati».

Il tavolo dei premi è veramente molto ricco di piccoli e grandi oggetti pronti ad essere vinti per regalare risate e solidarietà.

La dirigente scolastica Francesca Vanoli e l’intero gruppo docenti, ringraziano vivamente tutti coloro che con piccoli o grandi gesti hanno contribuito alla realizzazione di quest’evento: “Un grazie speciale va a tutti i genitori, alle aziende, che nonostante i difficili momenti vissuti in questi ultimi anni sono stati pronti a mettersi in gioco, donando con il cuore – scrivono – Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale con la speranza che le feste siano serene e con la certezza che il ricavato raccolto renda felice chi è meno fortunato di noi”.