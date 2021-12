Scontro tra due auto a Gazzada Schianno, ferito un giovane

Incidente questa mattina, mercoledì 22 dicembre, attorno alle 12 in via Miglio a Gazzada Schianno. Due auto si sono scontrate in fondo al ponte di Brunello dove la strada incrocia quella che entra nell’area industriale. Il quel punto la segnaletica orizzontale è usurata e poco visibile e spesso gli incidenti avvengono a causa di mancate precedenze.

Ferito un giovane di 20 anni che è rimasto incastrato nell’auto guidata da una ragazza. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Varese. Solo ferite lievi per la donna che era a bordo dell’altra auto. Sul posto l’ambulanza dell’Sos Valbossa e per i rilievi di rito la polizia locale di Gazzada Schianno e i carabinieri.