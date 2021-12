A Solbiate Arno durante le feste si pattina in piazza Aldo Moro

Negli ultimi 2 anni il Covid ci ha costretti a rimanere isolati e distanti rendendo difficili i rapporti sociali di grandi e piccoli. Guardandoci intorno sui volti nascosti dalle mascherine si intravede un velo di tristezza per questo motivo per le feste di Natale l’amministrazione comunale di Solbiate Arno, in collaborazione con l’associazione genitori della scuola primaria, ha voluto rallegrare le famiglie con una sorpresa.

Per tutte le persone che vorranno in piazza Aldo Moro, conosciuta anche come piazza lumaca, è stata messa una pista di pattinaggio.

La pista resterà aperta fino al 9 gennaio ed è gestita dai volontari delle varie associazioni del paese. L’acceso è consentito sia agli adulti che ai bambini, per le normative vigenti l’ingresso alla pista è consentito ai possessori di green pass a partire dai 12 anni. Il noleggio pattini è gratuito mentre il costo dell’ingresso è pari a 3 euro per 30 minuti, 5 euro per 1 ora.

Orari:

Lunedì-venerdì 15.00-18.00

Sabato 14-18.30 e 20.30-22.30

Domenica 14-18.30

In caso di brutto tempo potrebbero subire delle variazioni.