Sul Lago Maggiore il Natale continua

Il Natale è dietro l’angolo, ma sono tanti gli eventi dove continuare a respirare l’atmosfera del periodo più magico dell’anno. Ecco alcune iniziative in programma intorno al Lago Maggiore.

Laveno Mombello

Per tutto il periodo delle feste a Laveno Mombello si può visitare lo spettacolo delle lucine fino al 9 gennaio. Oltre 500 mila led, che compongono un percorso fiabesco sul lungolago in via Gaggetto. L’articolo con tutte le informazioni su come raggiungerle e prenotare la visita a questo link.

Sempre a Laveno, domenica 26 dicembre si terrà “Laveno magic winter, storie di Natale sul ghiaccio”: fiabe accompagnate da balletti sul ghiaccio. Alle 11:30 andrà in scena “Frozen” a cura di Erica Bini.

Germignaga

Venerdì 31 dicembre a Germignaga si chiuderà l’anno “Al Cantun” di via Toti. Alle 12 polenta con salsicce e cipolle in umido al bar Pescatori; alle 15:30 castagnata e vin brulè; alle 17:30 suonerà poi la banda cittadina. La giornata si concluderà alle 18, col falò “Se brüsa ul vécc”.

Luino

A Luino il periodo di Natale si chiude in bellezza giovedì 6 gennaio alle 14 con “La Befana a Vapore”. Due gli eventi speciali dedicati ai bambini in programma: uno spettacolo a cura di Max e Luciana nel Salone doganale della Stazione ferroviaria Fs e l’arrivo, organizzato da Avis comunale Luino e associazione Verbano express, della Befana sul treno a vapore per consegnare le calze ai bimbi.

Piemonte

Stresa

Il 26 dicembre sarà l’ultima occasione per partecipare al Natale di Stresa: la manifestazione che ha accompagnato la cittadina affacciata sul golfo Borromeo per tutto il periodo natalizio. Cuore dell’evento è il gioiello della Navigazione dei Laghi, il piroscafo “Piemonte”, la più antica nave a vapore d’Italia ancora in esercizio. L’articolo delle iniziative di Natale a Stresa.

Baveno

Fino al 9 gennaio, a Baveno si potranno visitare gli oltre duecento presepi allestiti dagli abitanti nei pittoreschi borghi delle frazioni e nel centro storico. Un’occasione per passeggiare nella città sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore immersi nella magica atmosfera natalizia, tra le tantissime statuine del presepe. Tutte le informazioni nell’articolo a questo link.

Crodo

A Crodo è in corso la settima edizione di “Presepi sull’acqua”. 60 presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione tra gli antichi borghi della Valle Antigorio. Le creazioni si potranno visitare fino al 9 gennaio. Sono previste anche visite e passeggiate guidate. Link all’articolo.

Canton Ticino

Bellinzona.

A Bellinzona prosegue “Natale in città” a Piazza del Sole. Fino al 9 gennaio: musica, arte e gastronomia tra le proposte. Oltre a luminarie e alberi di Natale che renderanno l’atmosfera calda e familiare, lungo le principali strade e piazze, vi sarà il tipico aperitivo del fine settimana a partire dal giovedì, accompagnato da musica live sotto la tenda trasparente allestita in Piazza del Sole.

Locarno

“Locarno on ice” continua fino al 9 gennaio. La piazza principale, Piazza Grande, si trasforma in un luogo fiabesco. Per il periodo natalizio è stata installata la tradizionale pista di ghiaccio circondata da tappeti rossi, in modo da pattinare in un incantevole balletto di luci. Il 31 dicembre, però, a causa dell’aggravarsi della situazione Covid, il 31 dicembre la pista chiuderà alle 20:30 e non ci si potrà quindi scambiare gli auguri a mezzanotte in piazza. Le nuove regole in questo articolo.

Tutte le iniziative in programma in Canton Ticino in questo articolo.

Valle d’Aosta

Per chi vuole invece spostarsi un po’ di più, fino al 9 gennaio l’elegante castello di Aymavilles in Valle d’Aosta apre le sue porte per il periodo di Natale. Un’esperienza da non perdere, per attendere l’apertura definitiva a partire dall’aprile 2022. Altre informazioni a questo link.