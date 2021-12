Tenta un furto al centro commerciale di Somma, la Polizia Locale gli trova anche un coltello

Tra settembre e novembre la Polizia Locale di Somma Lombardo è intervenuta per quattro tentativi di furto al centro commerciale “Il Gigante”. In tutti i casi i responsabili sono stati identificati dagli agenti del Comando di via Valle e denunciati all’Autorità giudiziaria, in seguito alla querela della proprietà.

Tra questi un minorenne che, a seguito di perquisizione, è risultato detenere un coltello a serramanico di ragguardevoli dimensioni. L’arma è stata sequestrata e il minore denunciato.

«L’attività di polizia svolta dal nostro personale rappresenta l’ennesima dimostrazione di un impiego completo a 360 gradi, a tutela dei cittadini e delle attività commerciali», sottolinea il comandante della Polizia Locale di Somma Lombardo, Umberto Cantù.

La Polizia Locale è stata impegnata anche al negozio TEDI per l’identificazione di minorenni autori di furti di modesta entità, per i quali la proprietà si è riservata il diritto di querela.

Passando a “fronti” diversi dai furti in negozi, gli agenti di Somma nelle settimane passate hanno individuato la persona responsabile dell’occupazione di un immobile e rivenuto un veicolo di provenienza furtiva.