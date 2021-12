Vladimir e Olga: spettacolo comico di giocoleria a spazio Kabum

Sabato 18 dicembre alle 17.30 la scuola di circo Spazio Kabum ospita l’esilarante spettacolo “Vladimir e Olga”, per grandi e piccini. E a seguire musica e scambio d’auguri con brindisi e panettone.

Vladimir è un inguaribile dongiovanni ed eccellente giocoliere di fama mondiale, superiore persino al grande Enrico Rastelli – o almeno così dice Olga di lui. In verità, la realtà sembra essere ben altra.

Lo spettacolo dura un’ora e la prenotazione è obbligatorio scrivendo a spaziokabum@gmail.com oppure 349 4568018.

Il costo del biglietto è 10€, ridotto a 3€ per bambini fino ai 10 anni ( gratis sotto i 4 anni). Altre riduzioni sono previste per i ragazzi.

Spazio Kabum è in via Guicciardini 114 a Varese.