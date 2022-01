Ancora tamponi positivi in casa Pro Patria

Sembra non voler finire più l’emergenza per la Pro Patria che oggi, a due giorni dalla partita casalinga col Piacenza, la prima sfida del 2022, ha registrato un nuovo tampone positivo all’interno della squadra.

Per i tigrotti di Busto la giornata di oggi, venerdì 21 gennaio, avrebbe dovuto restituire al mister Luca Prina i tre giocatori risultati positivi al coronavirus nei primi giorni di gennaio. Così però non è stato: dall’ultimo giro di tamponi sono solo due i componenti del gruppo squadra si sono negativizzati, tornando quindi arruolabili per il match dello Speroni.

La brutta notizia è che invece dai controlli è emerso un ulteriore caso di positività. Ad oggi, dunque, sono due i calciatori positivi.