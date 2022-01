Cinquant’anni fa debuttava Jackson Browne

Di Jackson avevamo già parlato come autore per Nico e come primo cantante della Nitty Gritty Dirt Band. La sua carriera infatti era iniziata prestissimo: These days l’aveva scritta a 17 anni, e a 19 si era fidanzato con Nico, che aveva dieci anni in più, entrando con lei nel giro del Greenwich Village. Ma per un contratto dovette aspettare fino al 1971 quando, tornato a Los Angeles, fu uno dei primi che David Geffen arruolò nella sua Asylum records. E Geffen era uno che le cose le faceva per bene, tanto da farlo accompagnare dai più bei nomi del country rock: Crosby & Nash, Clarence White, Sneaky Pete, Russ Kunkel, Leland Sklar e via dicendo. Jackson componeva bene, ma i discografici avevano qualche dubbio riguardo i testi spesso troppo pessimistici: si dice che il tema di questo disco sia la dicotomia fra il mondo visto come un deserto, e l’acqua, citata varie volte, da cui verrebbe anche il riferimento della copertina. Ed allora se certe canzoni sono più coerenti (Song for Adam, sul suicidio di un suo amico), altre sembrano strane, come Doctor my eyes, il suo primo hit, allegra e ritmata ma con un testo di disillusione. Comunque un disco di debutto già maturo, che avrebbe messo la base per una carriera che dura tuttora.

Curiosità: quando scelse una water bag per la copertina, un amico gli disse: “ma non è che poi la gente crede che quel Saturate Before Using (le istruzioni per l’uso della tanica) sia il titolo del disco?”. “Ma figurati: chi potrebbe pensarlo?”. Quando uscì la versione CD, la casa discografica lo mise sul bordino come titolo.

La rubrica 50 anni fa la musica