Cinque posti di servizio civile a Cassano Magnago, in Comune

Un anno di servizio civile a Cassano Magnago: anche il Comune della cittadina ha attivato progetti di servizio civile universale, inclusi nel bando ordinario 2021 pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile il 14 dicembre scorso.

Lo diciamo subito: la scadenza è il 26 gennaio 2022, alle 14.

Presso il comune di Cassano Magnago sono disponibili appunto cinque posizioni: due per un progetto in biblioteca, una all’Ufficio Cultura, due nell’Area Attività alla persona.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0331204254 (biblioteca), 0331283372 (ufficio cultura), 0331283370 (servizi sociali).

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede. Oltre al Comune di Cassano ci sono vari progetti anche in altre istituzioni pubbliche e realtà associative, potete scoprirli attraverso questo tag di VareseNews.

I progetti di servizio civile sono riservati a volontari tra 18 e 28 anni (fino a 28 anni e 364 giorni) e prevedono un rimborso mensile di 444 euro.