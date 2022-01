In due anni 90 bimbi nutriti con il latte donato alla banca dell’ospedale Del Ponte

La banda del latte dell’ospedale Del Ponte di Varese compie due anni. Il bilancio è più che positivo: sono 260 i litri donati da 50 mamme, di cui 27 madri di bimbi a termine e 23 di neonati pretermine. Novanta i piccolissimi, spesso di peso inferiore al chilo e mezzo, che hanno potuto usufruire del prezioso dono.

«Sono numeri importanti – commenta il Prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento Donna e Bambino dell’ASST Sette Laghi e docente all’Università dell’Insubria – e l’indicatore migliore per rendere l’idea dell’importanza di questo servizio è che a beneficiarne sono stati più di 90 neonati, in attesa dell’arrivo del latte della propria madre».

«I principali beneficiari del latte umano donato – precisa il Prof. Agosti – sono neonati prematuri o neonati a termine con problematiche quali grave iposviluppo fetale, broncodisplasia polmonare, sepsi o patologia chirurgica congenita ed acquisita, gravi deficit di assorbimento intestinale, cardiopatie, malattie cromosomopatie, insufficienza renale e immunodeficienze».

L’entrata in funzione della Banca del Latte non ha comportato nessuna riduzione del tasso di allattamento materno alla dimissione: «Anzi – precisa Agosti – i dati preliminari raccolti suggeriscono addirittura un incremento dell’allattamento alla dimissione, segno che il latte donato va ad integrare e a promuovere l’allattamento al seno, colmando le necessità e sensibilizzando sul tema le puerpere. Durante quest’ultima ondata pandemica , però si è registrato un calo delle donazioni. Rinnoviamo quindi l’invito alle puerpere a donare questa risorsa così preziosa, una vera e propria medicina naturale: una mamma che dona il latte, non lo toglie al suo bambino, ma lo condivide con un altro neonato che ne ha bisogno!».

L’invito a donare il latte materno di ASST Sette Laghi

Stai allattando?

Condividi questa preziosissima risorsa donando un po’ del tuo latte alla Banca del Latte Umano Donato dell’Ospedale Del Ponte.

La Banca del Latte Umano Donato raccoglie, conserva e distribuisce il latte umano donato per migliorare gli aspetti nutrizionali del neonato ricoverato in Terapia Intensiva Neonatale.

Il latte materno, infatti, è una vera e propria medicina naturale, il nutrimento ideale per crescere in salute anche per i neonati prematuri.

Se sei interessata invia una mail a bancadellatte@asst-settelaghi.it