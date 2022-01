Invidia: “Rivedete il decreto sul super green pass”

Il deputato cinquestelle varesino Niccolò Invidia chiede di rivedere le norme sul super pass che, già contenute nell’ultimo decreto, stanno per essere convertite in legge.

«Le dichiarazioni dell’OMS e in generale di tutta la comunità scientifica sull’andamento della pandemia sono molto positive e, in generale, tutti noi possiamo chiaramente sentire che le cose stanno rapidamente migliorando dal punto di vista sanitario – spiega infatti Niccolò Invidia – Anche per questo motivo, tra i molti che si possono intuitivamente trovare, credo sia inopportuno proseguire con la cocciuta volontà di convertire in legge il decreto del 7 gennaio (su super green pass), soprattutto nella parte nella quale si richiede il green pass per accedere ad una serie di diritti primari».

Per questo motivo «Auspico che il governo presenti un emendamento del governo o del relatore al fine di sopprimere almeno una parte degli articoli del decreto – Continua Invidia – In generale, ho presentato a quel testo una ventina di emendamenti migliorativi, tra cui un emendamento che mira a sopprimere la necessità di green pass per i bisogni primari, ed altri che mirano a ridurre le sanzioni per i lavoratori, a dare la possibilità anche alle parafarmacie di fare test antigenici, a ridurre le responsabilità per i datori, eccetera».

Il deputato ha inoltre deciso di presentare: «Con alcuni colleghi, un’interrogazione al ministero della salute per chiedere se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per rivedere il decreto attuale. Ne va davvero, a questo punto, della tenuta sociale e dell’economia, già fortemente straziate».