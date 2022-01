La Caronnese va in cerca di punti a Bra

Non è un periodo semplice per la Caronnese, che non riesce a schiodarsi dalle zone basse della classifica e sul campo raccoglie meno di quello che meriterebbe. Anche nella gara di mercoledì al “Franco Ossola” contro il Varese (leggi qui come è andata) i ragazzi di mister Manuel Scalise non hanno fatto una prestazione negativa, ma non sufficiente per portare a casa punti. Le assenze sono un fattore, ma proprio per sopperire a mancanze importanti tutti devono dare qualcosa in più.

All’orizzonte, per i rossoblu, ora c’è la complicata trasferta di Bra, su un campo sempre complicato. Fischio d’inizio allo stadio “Bravi” domenica 23 gennaio alle ore 14.30. La Caronnese deve avere l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo, così da prendere i primi punti del 2022 e iniziare la rincorsa verso la salvezza.