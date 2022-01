La Serie D prova a riprendere: Legnano di scena al “Mari”

Non è stato un inizio 2022 facile per il campionato di Serie D, atteso con i primi recuperi già il 5 gennaio e che invece vedrà scendere in campo le prime sfide solo domenica 16. Anche mercoledì 12 – prima data impostata per iniziare i recuperi – è andata a vuoto, con la quasi totalità degli incroci che ha subito un ulteriore posticipo.

Il Dipartimento Interregionale ha dovuto quindi rimettere mano al programma già stilato e rivederlo, non con qualche difficoltà, vedi rinvio della Caronnese (leggi qui).

Domenica sarà quindi la prima vera giornata dedicata ai recuperi, con 4 gare in tutta Italia. Tra queste, per il Girone B, si apriranno i cancelli dello stadio “Mari” (fischio d’inizio ore 14.30) dove il Legnano ospiterà il Caravaggio.

Per i lilla – che hanno tre gare da recuperare – si tratta del ritorno in campo dopo più di un mese di inattività. L’ultima gara giocata dai ragazzi di mister Marco Sgrò è stato infatti il pareggio di Busto Garolfo contro l’Arconatese dello scorso 8 dicembre.

Il Legnano, sempre salvo ulteriori ritardi, giocherà ancora mercoledì 19 in trasferta, ospite del Villa Valle.

Questo il calendario dei recuperi per la prossima settimana per i Gironi A e B:

Domenica 16 gennaio

Girone B

Legnano-Caravaggio

Martedì 18 gennaio

Girone A

Borgosesia-Saluzzo

Mercoledì 19 gennaio

Girone A

Asti-Pontdonnaz, Chieri-Fossano e Varese-Caronnese

Girone B

Carvaggio-Crema, Folgore Caratese-Desenzano Calvina, Real Calepina-City Nova, Villa Valle-Legnano e Castellanzese-Arconatese