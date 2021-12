La Castellanzese espugna Carate, Arconatese-Legnano termina 1-1

La neve ha fermato solo in parte il Girone B di Serie D, con due sole gare rinviate: Caravaggio Crema e Virtus CiseranoBergamo – Brusaporto. Sugli altri campi le bianche precipitazioni non hanno impedito il regolare svolgimento delle gare, comprese quelle di Castellanzese, a Carate Brianza, e Legnano, a Busto Garolfo contro l’Arconatese.

ARCONATESE – LEGNANO 1-1

Termina in parità la gara del “Battaglia” di Busto Garolfo, uno scontro dell’Altomilanese che metteva di fronte la capolista Arconatese contro il Legnano. Gli oroblu hanno trovato il vantaggio al 28’ del primo tempo con la punta Parravicini. I ragazzi di mister Sgrò ci hanno creduto fino alla fine, trovando il pareggio nel recupero con la prima gioia di Quaggio in maglia lilla, che vale ai legnanesi un punto che fa morale e che permette loro di stare aggrappati alle zone alte della classifica.

Legnano: Russo, Caradonna, Moracchioli (Grosso dal 90′), Bini, Robbiati, Di Lernia, Beretta, Gambino (Barazzetta dal 56′), Quaggio, Ronzoni, Gasparri. In panchina: Tamma, Bettoni, Barbui, Bingo, Bertoli, Bertonelli, Confalonieri – All: Sgrò

Arconatese: Spada, Zucchetti, Luoni, Gomis, Bianchi, Vecchierelli (Gnecchi dal 78′), Colleoni, Spera, Parravicini (Marcone dall’ 87′), Santonocito (Romeo dal 78′), Longo. In panchina: Gambazza, Principi, Albini, Siani, S. Lillo, Carbone – All: Livieri

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE 0-2

Dopo la pesante sconfitta casalinga subita contro la Real Calepina, la Castellanzese reagisce nel modo migliore andando a trovare una bella vittoria 2-0 a Carate Brianza sul campo dell’ambiziosa Folgore Caratese. I neroverdi hanno trovato il vantaggio nel primo tempo con la rete di Ferrandino al 27’. La formazione di imster Corrado Cotta ha resistito agli attacchi dei padroni di casa, riuscendo a chiudere la contesa trovando il gol del definitivo 2-0 con Compagnoni al 41’ della ripresa. Tre punti fondamentali per i neroverdi, che riescono in un sol colpo a recuperare diverse posizioni.

Folgore Caratese – Castellanzese 0-2 (0-1)

Marcatori: 27′ Ferrandino (C), 41′ st Compagnoni (C)

Folgore Caratese: Merelli, Romano (36′ st Gigli), Kone (33′ Gomez), Cocuzza, Di Stefano (1′ st Fognini), Caiazza, Esposito, Lo Faso, Gai (42′ st Linussi), Kaziewicz, Kouda (1′ st Troiano). A disp. Olivieri, Nossa, Kamal, Derosa. Allenatore: Longo.

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Pisan, Alushaj, Micheli, Chessa, Colombo (43′ st Braidich), Ferrandino (31′ st Perego), Piran, Mandelli, Melli (35′ st Gazzetta). A disp. Asnaghi, Sestito, Meregalli, Mazzola, Mei, Falzoni. Allenatore: Cotta.

Arbitro: Frosi di Treviglio (Scopelliti di Reggio Calabria e Lobene di San Benedetto del Tronto)

Ammoniti: Compagnoni (C), Pisan (C), Melli (C), Cocuzza (F). Recuperi: 1’+4′