Pedopornografia, 24enne di Gallarate in manette

Pedopornografia via internet, un arresto anche a Gallarate. Un 24enne, ingegnere impiegato in una importante azienda del Varesotto e residente nella città dei due galli, è stato arrestato dalla Polizia Postale nell’ambito di una maxi-inchiesta sulla pedopornografia on line.

L’arresto è stato eseguito nella giornata di oggi dalla sezione varesina che si occupa dei reati sulla rete. Al giovane sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet che custodivano centinaia di immagini relative a minori coinvolti in scene di sesso esplicito.

Il 24enne è stato accompagnato in carcere e nei prossimi giorni dovrà presentarsi davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.