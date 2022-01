Pro Patria – Piacenza in diretta

Torna la Serie C, dopo quasi un mese di stop legato alle vacanze natalizie e l’emergenza coronavirus che ha coinvolto molte squadra. Per la ventitreesima giornata una decimata Pro Patria torna a giocare allo Speroni di Busto Arsizio ospitando i lupi del Piacenza, squadra che ha approfittato del mercato di gennaio per “rifarsi il look” con ben cinque nuovi innesti.

Fischio d’inizio alle 14:30, seguite con noi il racconto della partita con #direttavn vn