Quirinale, spunta la candidatura di Mauro Della Porta Raffo

“Il mio candidato al Quirinale è Mauro della Porta Raffo, il Gran Pignolo, colui che ha visto, letto e ricorda tutto (persino le cose che devono ancora accadere…)”.

La partita per le elezioni del Presidente della Repubblica è tutta aperta e così da qualche giorno sui social iniziano ad auto candidarsi in diversi. Quello che leggete sopra è un tweet di Stefano Chiappalone che sbarcato da poco su Twitter lancia la sua proposta.

Il mio candidato al #Quirinale è Mauro della Porta Raffo, il Gran Pignolo, colui che ha visto, letto e ricorda tutto (persino le cose che devono ancora accadere…) — Stefano Chiappalone (@StefanoCh82) January 20, 2022

Sulla candidatura del gran pignolo si sono subito espressi due quasi concittadini: Alessandro Franzetti, ex presidente del consiglio comunale di Luino e Ambrogina Zanzi, nota professionista ed ex presidente dell’associazione Amici del Sacro Monte. In passato, durante il voto che poi portò all’elezione del Presidente Giorgio Napolitano, Mauro Della Porta Raffo prese alcuni voti.

Stefano Chiappalone è il copywriter delle Edizioni Ares e grande esperto di Storia e Religioni. Su Twitter il suo motto è “Le sparo così, come vengono, e a volte le dico persino giuste…”