I Re Magi sono arrivati al Laghetash di Brebbia

“Melchiorre, Baldassarre e Gaspare sono arrivati pochi minuti fa al Laghetash!”. Una bella foto inviata dal nostro lettore Ricky dal Laghetash di Brebbia, un angolo di natura sorprendente per il suo scenario molto particolare. È lì che alcuni cittadini hanno posizionato una sagoma di legno con i Re Magi. Sempre nella bella location è stato allestito per tutto il periodo delle feste il Presepe.

“L’idea è nata per far riscoprire questo magnifico laghetto situato nei boschi di Brebbia. Allestiamo il laghetto in base alle differenti festività. Lo facciamo anche per avvicinare le persone alla natura, ma soprattutto è un momento di unione della nostra famiglia Franzetti”, spiegano gli organizzatori. Una bella idea che coinvolge anche altri cittadini del paese.

Foto di Ricky Franzo