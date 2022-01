Sulle commissioni nel centrodestra varesino ognuno va per la sua strada

“La coalizione di centrodestra è soddisfatta di aver costretto il centrosinistra a rimangiarsi i veti su fratelli d’Italia e Varese Ideale. Si chiude una brutta pagina di analfabetismo istituzionale di cui sono stati protagonisti i capigruppo della sinistra”. A dirlo è Marco Pinti, commissario cittadino del Carroccio, che però certifica anche che nel centrodestra, sulle commissioni, ognuno andrà per la sua strada: “Abbiamo concordato che nelle votazioni per le presidenze ogni forza politica agirà in autonomia e secondo la propria sensibilità. La Lega non parteciperà alle votazioni per le presidenze e vicepresidenze poiché crediamo che i varesini meritino chiarezza e lealtà. Siamo stati votati per rappresentare un’alternativa e continueremo a lavorare per una Varese radicalmente diversa da quella di Galimberti”.