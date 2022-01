Un “marchio di varesinità” per i negozi storici varesini

«Istituire il riconoscimento ‘Attività storica varesina’ per commercianti, imprenditori, artigiani e studi professionali, la cui attività abbia sede sul territorio comunale e sia continuativa da almeno 40 anni sarebbe un passo decisivo verso la rinascita economica della nostra città e la valorizzazione della laboriosità dei varesini».

E’ questa proposta del vicecapogruppo della Lega Stefano Angei, che ha depositato una mozione in consiglio comunale per chiedere l’istituzione del riconoscimento. «La mia proposta di riconoscere l’attività storica commerciale o professionale a Varese – commenta Angei – è volta a valorizzare l’altissima professionalità e la grande qualità che i nostri commercianti, artigiani, professionisti offrono a tutti noi Varesini e non solo».

Lo scopo è quello di: «Gettare le basi per il ‘Brand Varese‘ sinonimo di qualità e affidabilità in molti ambiti. Il tutto è vincolato anche alla storicità, elemento non secondario per il nostro tessuto produttivo che, purtroppo, in questo momento più che mai sta soffrendo per la situazione contingente. Il marchio di Varesinità, oltre a certificare la continuità storica, è alla base anche di un concetto di garanzia reale, perché se un’attività o uno studio professionale è presente nella nostra città da più di quarant’anni, vuol dire che i servizi o i prodotti che offre sono di altissima qualità, e quindi meritevoli di riconoscimento e di tutela.Spero che questa mia proposta possa ricevere un’ampia adesione da tutte le forze del consiglio comunale».