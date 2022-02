20 Febbraio 2022: oggi è l’ultimo giorno palindromo fino al 2031

Oggi è il 22 febbraio 2022: una data palindroma, l’ultima fino al 2031.

“Palindromo” (dal greco antico πάλιν “di nuovo” e δρóμος “percorso”, col significato “che può essere percorso in entrambi i sensi”) è una parola, frase o numero che può essere letto sia da sinistra che da destra: “osso” è una o parola palindroma, come “Eran i mesi di seminare” è una frase palindroma.

Le date palindrome sono quelle che possono esse lette sia da sinistra che da destra, come quella di oggi: 22.02.2022. Naturalmente, si tratta di un evento ricorrente, ma che per alcune discipline è ricco di significati che vanno oltre il calendario: in particolare per la numerologia e la Cabala.