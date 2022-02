Accoltellamento a Rescaldina: il 25enne ferito all’addome è in prognosi riservata

Si trova in ospedale in prognosi riservata il 25enne accoltellato fuori da un locale a Rescaldina la notte tra sabato 12 e domenica 13 febbraio. L’aggressione è avvenuta a seguito di una lite in via Fratelli d’Italia in zona Conad.

Il 25enne, ferito all’addome, non è in fin di vita ed è attualmente ricoverato all’Ospedale di Legnano. A soccorrere l’uomo è stata la Croce Bianca di Legnano intervenuta sul posto con l’automedica in sede all’Ospedale di Legnano.

I carabinieri della Compagnia di Legnano stanno indagando per ricostruire i fatti e rintracciare il colpevole.