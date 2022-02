Alle Acli di Arcisate si discute della riforma della sanità lombarda

Le Acli di Arcisate propongono una serata per conoscere la riforma della sanità in Lombardia, di competenza della Regione. Lo faranno con un confronto aperto con i consiglieri regionali del Varesotto.

L’appuntamento è per venerdì 18 febbraio, dalle 21, nella sala Lavoratori Frontalieri in via Roma 3 ad Arcisate.

“Con la Legge Regionale numero 22 del 14 Dicembre 2021 le regole della Sanità Lombarda sono cambiate. Incontriamo i Consiglieri Regionali Emanuele Monti e Samuele Astuti che ci illustreranno le modifiche e cosa cambia effettivamente per i cittadini lombardi”.

L’evento è organizzato dal Circolo ACLI di Arcisate in collaborazione con il Comune di Arcisate e la partecipazione della Pro-Loco Arcisate.

INGRESSO LIBERO con capienza limitata e nel rispetto delle regole anti-Covid vigenti al momento dell’evento