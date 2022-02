Il Comune di Varese cerca sei ragionieri a tempo pieno

Il Comune di Varese cerca sei figure professionali a tempo pieno come ragioniere, categoria C. Saranno impegnate presso diverse aree per attività tecnico-contabili, come la raccolta, elaborazione e analisi dei dati finanziari, la gestione di pratiche amministrative e relative alla predisposizione dei documenti contabili. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2022.

Tra i requisiti per l’ammissione al concorso, è richiesto uno dei seguenti diplomi: maturità tecnico commerciale – Ragioneria; Perito aziendale corrispondente lingue estere; Analisi contabile; Tecnico della gestione aziendale; Istruzione tecnica – indirizzo amministrazione, finanza e marketing oppure un altro titolo di maturità equivalente ai diplomi indicati. I diplomi conseguiti all’estero potranno essere riconosciuti equivalenti al corrispondente titolo di studio italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando il modello apposito, deve essere inoltrata all’amministrazione insieme ai documenti richiesti, tramite consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Varese in via Sacco, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, oppure trasmessa via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@comune.varese.it, o con raccomandata indirizzata al Comune di Varese in via Sacco 5 all’attenzione dell’Ufficio ricerca e selezione personale.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Varese.