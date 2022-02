Dal 1 marzo aboliti tampone e quarantena per chi entra in Italia

Dal primo marzo, per chi arriva in Italia da paesi extra UE, non occorreranno più il tampone e la quarantena. Il Ministro della salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che estende a tutti le misure approvate lo scorso 26 gennaio per i cittadini dell’Unione europea.

Dall’1 marzo, dunque, chi arriverà in Italia anche da paesi extra UE dovrà avere il certificato di vaccinazione, o quello di di guarigione o un test negativo. Il cambiamento è legato soprattutto alla viralità della variante Omicron e alla sua diffusione ormai estesa.

L’obbligo del tampone rimane, dunque, per chi non è vaccinato o ha ricevuto un vaccino non riconosciuto da Ema e Aifa.