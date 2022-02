È Francesca Maria Pozzoli il nuovo assessore della Giunta Airoldi

Venerdì di grandi annunci a Saronno. In sala Bovindo a Villa Gianetti è stato rivelato il nuovo assessore della Giunta Airoldi. Si tratta dell’architetto Francesca Maria Pozzoli, che avrà le deleghe a Lavori pubblici e Decoro urbano.

Classe 1983, diplomata al Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno, Pozzoli ha conseguito con il massimo dei voti una doppia laurea specialistica al Politecnico di Milano, in Progettazione Architettonica e Urbana e al Politecnico di Torino. Dal curriculum del neo-assessore si evince tra le recenti attività professionali svolte la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da quasi due milioni di euro per la riqualificazione ad Origgio del palazzo comunale e la sistemazione della villa pubblica di via Circonvallazione. Dal 2016 al settembre 2021 è stata membro della Commissione Paesaggio del Comune di Cislago. È attualmente parte della Commissione Paesaggio del Parco delle Groane.

«È un giovane architetto che condivide con noi i contenuti del nostro programma elettorale – ha commentato il sindaco Augusto Airoldi -. Il suo percorso formativo e gli argomenti che ha approfondito nella sua attività professionale sono coerenti con la nostra visione di città. Si inserisce quindi a pieno titolo e in maniera del tutto coerente con l’attività che stiamo portando avanti a Saronno. A lei va il mio ringraziamento personale e da parte di tutte le forze di maggioranza che hanno condiviso questa scelta».

Una scelta tecnica quella di Airoldi, che non modificherà gli attuali equilibri fra i gruppi al governo della città. «Non è organica a nessuno dei gruppi di maggioranza – ha precisato il primo cittadino -. Chiaramente è un assessore che condivide con noi il programma amministrativo che ci siamo dati».

Da sinistra a destra gli assessori Domenico D’Amato, Ilaria Pagani, Alessandro Merlotti, Francesca Maria Pozzoli, il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori Franco Casali e Gabriele Musarò

Pozzoli risiede da pochi anni a Ceriano Laghetto, dopo un periodo passato a Saronno, dove ha mantenuto il proprio studio professionale. La collaborazione tra le diverse professionalità presenti all’interno della Giunta è uno degli aspetti che il neo assessore, nel proprio intervento, ha da subito voluto evidenziare come aspetto fondamentale: «Il lavoro di squadra e la costruzione di una rete di collaborazione sono indispensabili. Come nella mia attività da libera professionista ho bisogno di lavorare insieme ad altri professionisti affinché si possa realizzare qualcosa di funzionale e di buono, così mi sento di trasferire questa modalità di lavoro anche nel mio incarico da assessore. Sarà una sfida sicuramente impegnativa, ma che mi fa piacere affrontare in un periodo così interessante come quello che oggi sta vivendo Saronno».

«L’Assessore ai Lavori pubblici non lo intendo come un lavoro di scrivania, ma come un lavoro sul campo – ha aggiunto Pozzoli -. Sono una libera professionista, quindi sono abituata ad occuparmi della fase architettonica fin dalle fasi progettuali, passando poi per l’iter burocratico, comprese le fasi di cantiere. Il mio intento sarà quello di visionare il più possibile in loco gli interventi in fase di realizzazione».

La nomina di Pozzoli arriva dopo un periodo di grande turbolenza per la Giunta Airoldi. Lo scorso 13 gennaio il Sindaco aveva infatti revocato l’incarico all’ex assessore Novella Ciceroni, che deteneva le deleghe a Lavori pubblici, Decoro urbano e Innovazione; una delega, quest’ultima, che rimarrà ora in capo al Sindaco. Un cambio in Giunta che aveva provocato grande clamore e alla scelta di Obiettivo Saronno di uscire dalla maggioranza.