A Gavirate rimosso il ponte provvisorio di via Bravo Livio

A Gavirate si smonta il ponte Bailey e si guarda al futuro. I genieri di Samarate sono all’opera in via Bravo Brivio in zona Ca’ de Monti per rimuovere la struttura provvisoria costruita in tutta fretta nell’agosto scorso, dopo che il maltempo aveva travolto e distrutto il collegamento sopra il rio Valle Pozzolo. Poco prima di mezzogiorno sono iniziate le operazioni per spostare la struttura di ferro.

Ieri, l’intervento era servito per rimuovere le due passerelle di collegamento tra la strada e il ponte ma, soprattutto, per realizzare l’accesso provvisorio pedonale che consentirà, ai residenti al di là del torrente, di rientrare nelle proprie abitazioni.

Lo spostamento della struttura provvisoria è iniziata già in tarda mattinata quando i genieri hanno trainato via il ponte agganciato a un mezzo pesante.

Poi, dalla prossima settimana arriveranno i mezzi che lavoreranno anche sul letto del torrente. Grazie al finanziamento di un milione di euro del Ministero verranno ampliati e rafforzati il greto e gli argini e ricostruito il sovrappasso definitivo che costerà 130.000 euro.

Le opere dovrebbero concludersi entro la prima decade di marzo ma, in vista di eventuali possibili contrattempi, i divieti di transito e di parcheggio riportano la data del 31 marzo.