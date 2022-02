Incidente con un’auto ribaltata in A8, tra Solbiate Arno e Castronno

Molta paura, due auto danneggiate, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per le persone. E’ il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa sera, sabato 26 febbraio, attorno alle 20 sull’autostrada A8 in direzione Varese, tra Solbiate Arno e Castronno.

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una delle vetture si è ribaltata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: due ambulanze, l’auto medica e i mezzi dei Vigili del fuoco.

Due le persone coinvolte, due uomini entrambi di 49 anni. Per loro si sono resi necessari accertamenti medici ma in codice verde.