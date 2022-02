La Caronnese fermata dal Casale per 2-1

Si conferma una vera e propria bestia nera, il Casale, per la Caronnese. All’andata i nerostellati conquistarono il pareggio nei minuti finali dopo un’ottima partita giocata dai rossoblù. Stavolta, al Palli, arriva una sconfitta in pieno recupero che ferma a quota sette la serie di risultati utili consecutivi.

Manuel Scalise non rinuncia al suo 3-5-2, pur cambiando gli interpreti scegliendo Zeroli nella linea a tre, spostando Putzolu a destra e ritrovando Francesco Esposito in mezzo al campo. Primo tempo avaro di emozioni ma con la Caronnese che ha le migliori occasioni. Al 12’, infatti, Francesco Esposito lancia nello spazio Santi, il numero nove riesce a mettere in mezzo per Roberto Esposito ma la difesa di casa è più lesta e libera il pericolo. Pochi minuti dopo Putzolu prova il tiro da dentro l’area di rigore, ma la mira non è delle migliori. Alla mezzora si vede il Casale, pericoloso con Continella che sfiora la traversa dopo uno spunto personale.

Modica non è contento dei suoi e cambia ben tre giocatori all’intervallo, mentre Scalise dopo aver perso Vernocchi nel primo tempo getta nella mischia Rocco dopo cinque minuti della ripresa. Ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa: intervento scomposto di Diatta in area di rigore e l’arbitro indica il penalty, dal dischetto si presenta Gatto che spiazza Angelina. Lo svantaggio scuote la Caronnese, Scalise si gioca i cambi (dentro Coghetto, Corno e Tunesi) e i rossoblù iniziano a macinare gioco. Al 21’ Cosentino sfiora il pari su azione di corner dopo una sponda di Arpino, ma il tiro del centrale è debole. Il pari però è nell’aria e arriva al 25’: conclusione da fuori area di Rocco che bacia il palo interno e finisce la sua corsa in fondo al sacco. Partita raddrizzata, ma la Caronnese resta in dieci per l’uscita dal campo in barella di Tunesi con i rossoblù che hanno già esaurito i cambi. E al quinto minuto di recupero arriva la beffa: Pugliese è lasciato troppo solo sul secondo palo, libero di concludere in maniera vincente verso la porta di Angelina. Si accendono gli animi, ne fa le spese Perez (espulso), ma è la Caronnese a masticare amaro.

CASALE-CARONNESE 2-1

CASALE (4-3-3): Paloschi; Continella (29’ st Onishenko), Silvestri, Darini, Brunetti; Martin (1’ st Perez), D’Ancora (1’ st Pugliese), Gilli (15’ st Casella); Giacchino, Gatto, Rossini (1’ st Amayah). A disp.: Guerci, Gianola, Mullici, Albisetti. All.: Modica.

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Zeroli (18’ st Coghetto), Arpino, Cosentino; Putzolu (18’ st Corno), F. Esposito, Vernocchi (20’ pt Cretti), Diatta (18’ st Tunesi), De Lucca; R. Esposito (5’ st Rocco), Santi. A disp.: Ansaldi, Galletti, Folla, Sardo. All.: Scalise.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano.

MARCATORI: st 10’ Gatto, 25’ Rocco, 50’ Pugliese

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Spettatori 300 circa. Espulso: 51’ st Perez (Cas) per rissa. Ammoniti: Continella, Santi, Silvestri, Pugliese. Angoli 3-2. Recupero 2’, 6’.