La EcoRun 2022 scatterà all’alba: start alle 7,15 per la gara di 20 chilometri

Si correrà con le luci dell’alba l’edizione 2022 della EcoRun Varese in programma il prossimo 10 aprile. La gara più lunga, quella sui 20 chilometri, scatterà infatti alle 7,15 di domenica mattina permettendo così ai partecipanti di godere di una Varese quasi inedita: il percorso – start in via Sacco – si snoderà infatti in larga parte del territorio comunale, da Masnago a Bizzozero, toccando anche i principali impianti sportivi della Città Giardino. La decisione sull’orario è stata presa proprio per minimizzare i disagi alla viabilità e, nel contempo, per permettere di gareggiare in una cornice speciale, quella del giorno nascente.

La 20 chilometri ha il rango di gara regionale Fidal ed è stata introdotta quest’anno dagli organizzatori viste le numerose richieste arrivate dagli appassionati dopo le edizioni precedenti: il fatto che il tracciato tocchi i luoghi simbolo dello sport locale – lo stadio “Franco Ossola”, la Enerxenia Arena, il palaghiaccio e l’ippodromo – rappresenta bene la volontà di creare un legame con le società, le discipline e i luoghi che hanno fatto la storia.

Oltre alla prova sui 20 chilometri, il programma di EcoRun Varese prevede una seconda gara competitiva, la 10 chilometri di rilevanza nazionale per la Fidal; in questo caso i protagonisti scatteranno alle 8,30 in testa al gruppone che vedrà impegnati anche i concorrenti delle non competitive sui 10 e sui 5 chilometri, tracciati questi disegnati nel pieno centro cittadino tra villa Recalcati, Villa Mylius e Villa Mirabello.

L’organizzazione ha da qualche tempo aperto le iscrizioni per la grande kermesse ecologico-sportiva prevista per il 9 e 10 aprile (accanto alle gare podistiche ci sarà una vera e propria festa dello sport con un villaggio dove si terranno tornei, dimostrazioni e dove si potrà provare a praticare qualche disciplina). Le adesioni dei runners sono raccolte attraverso il portale Endu dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie (CLICCARE QUI). Sul sito ufficiale della EcoRun (QUI) invece, è possibile trovare i percorsi dettagliati di tutte e quattro le gare in programma. Infine è possibile partecipare alla manifestazione in un altro ruolo, quello del volontario: lo staff ha lanciato una proposta che trovate a QUESTO LINK.