La Uyba vince anche contro Bergamo

Un’altra serata di sorrisi per la Unet e-work Busto Arsizio che alla e-work Arena vince per 3-1 (23-25, 25-23, 25-21, 25-16) la partita contro il Volley Bergamo 1991 di coach Micoli. Una Uyba non al 100%, che però riesce nell’obiettivo di portare a casa tre punti preziosi per la classifica.

Le orobiche hanno provati fin dal primo minuto a mettere in difficoltà le biancorosse, mettendo in campo un atteggiamento combattivo, riuscendo a vincere il primo set. Da incorniciare la prestazione dell’opposto biancorosse Camilla Mingardi, MVP e autrice di ben 33 punti (58% 2 muri e 2 ace), seguita da Olivotto (10 col 55%, 3 muri e 2 ace). Da sottolineare il 62% di ricezione perfetta di Zannoni.

A commentare il risultato è la stessa Mingardi: “Non erano tre punti scontati, Bergamo si è presentata qui molto aggressiva e dunque sono molto contenta per questa vittoria importante per la classifica. Ci apprestiamo a vivere nel migliore dei modi il finale di stagione, i tifosi ci chiedono uno sforzo per il derby di settimana prossima con Novara: sarà una gara ovviamente difficile ma è sempre incredibile giocare incontri così importanti sicure di essere seguite da tanti sostenitori”.

La partita

Musso parte con Poulter – Mingardi, Olivotto – Stevanovic, Gray – Bosetti, Zannoni libero.

Primo set – Inizia subito bene Bergamo, con Butigan scatenata al centro (due muri e un attacco, 0-5). Musso ferma subito il gioco per riportare concentrazione e spezzare il gioco. Mingardi trova il pareggio (10-10). Le padrone di casa si risvegliano dal torpore e guidano il set (15-12). Bergamo però non si arrende e punto dopo punto torna in scia (19-18). Sul finale si gioca punto a punto e la sfida è apertissima, con entrambe le formazioni decise a portare a casa il risultato (23-23). Un attacco di Lanier e l’invasione di Olivotto segnano il (23-25).

Secondo set – Si comincia in equilibrio, poi la Uyba prova la fuga (7-4 e time-out Bergamo). Ancora una volta le orobiche reagiscono e tornano a -1 (18-17). Sul finale Bergamo è avanti 22-23 e coach Musso ferma il gioco per dare importanti indicazioni alle sue, che stanno rischiando di perdere. Al rientro in campo Stevanovic piazza il provvidenziale muro del 24-23 e l’ace di Mingardi chiude i conti (25-23).

Terzo set – Avvio sprint per la Uyba che vola sul 7-3, costringendo Micoli a fermare il gioco. Sull’11-9 Musso schiera Herrera Blanco per Stevanovic. Bergamo c’è e trova il 13-13. Si procede punto a punto con lo spettacolo che accende i tifosi presenti al palazzetto (17-18). L’attacco di Mingardi e il muro di Olivotto ribaltano (19-18), Bosetti conferma il vantaggio con la bella parallela del 20-19. Le padrone di casa amministrano bene il finale e l’errore di Bergamo regala il 25-21.

Quarto set – Ancora una volta il set si gioca in costante equilibrio. Le farfalle aprono le ali e volano sul 15-12; Micoli ferma il gioco e al rientro in campo per la Uyba la strada si fa in discesa (19-14). Poulter mura il 23-16, Lanier attacca lungo il 24-16, May attacca fuori il 25-16.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991 3-1 (23-25, 25-23, 25-21, 25-16)

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 3, Battista ne, Olivotto 10, Moltrasio ne, Monza ne, Bressan ne, Colombo ne, Gray 14, Mingardi 33, Zannoni (L), Stevanovic 4, Bosetti 5, Herrera Blanco, Ungureanu 2.

Volley Bergamo 1991: Ogoms 3, Butigan 8, Di Iulio 1, Borgo 1, Cicola, Turlà, May 12, Schoelzel, Faraone (L), Lanier 28, Loda 3, Cagnin 7.

Arbitri: Florian – Di Bari

Note. Busto: ace 5, errori 6, muri 12. Bergamo: ace 0, errori 15, muri 9. Spettatori: 1210