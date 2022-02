Stendino per bloccare la porta e benzina: a Milano due arresti per tentato omicidio

Alle prime luci del 3 febbraio a Milano, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di due cittadini italiani, rispettivamente di anni 49 e 40, ritenuti responsabili di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso.

Gli indagati, nella notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso, in via Privata Terracina, dopo aver bloccato con uno stendibiancheria la porta d’ingresso del monolocale in uso a una coppia di loro conoscenti (una 37enne e un 38enne, entrambi milanesi, dei quali l’uomo disabile sulla sedia a rotelle), con un pentolino contenente della benzina avevano appiccato un incendio, poi dandosi alla fuga.

Le fiamme, che avevano interessato la superficie esterna del portone metallico e parte dell’ingresso dell’abitazione, erano state domate dagli inquilini, che avevano entrambi riportato lievi ustioni agli arti superiori ed inferiori