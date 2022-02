Parte lunedì il bookcrossing al parco Shapira di Olgiate Olona

Verrà inaugurato lunedì 28 febbraio il bookcrossing al Parco Shapira di viale Gonzaga a Olgiate Olona. Lo slogan dell’iniziativa, realizzata nell’ambito dei progetti Green School dagli alunni e le insegnanti della scuola media Dante Alighieri, è: porto-prendo-leggo-riporto. Il via all’iniziativa, che mira a diffondere la cultura della lettura in città, è previsto per le 14,50.