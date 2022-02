Prina applaude la Pro Patria: “Un punto che dà entusiasmo”

PRINA 1 – «La squadra ha fatto una partita eccellente, non solo per l’avversario, che sappiamo di che livello è: credo infatti che saremo l’unica squadra contro la quale non vinceranno tra andata e ritorno. Noi venivamo dalla sconfitta sanguinosa di mercoledì, quando (fino al 60’ ndr.) meritavamo di vincere e ci siamo ritrovati con uno 0-3 casalingo. La squadra per l’ennesima volta ha dimostrato di aver un grande carattere e una grande determinazione. Siamo più forti di qualsiasi situazione. Sappiamo le difficoltà che abbiamo ma ho la certezza che chiunque venga chiamato in causa farà il suo alla grande. Oggi ci prendiamo questo punto, che dà entusiasmo ma dobbiamo voltare velocemente: mercoledì (contro la Juventus U23 ndr) è di nuovo ora».

PRINA 2 – «Il Sudtirol è una squadra magnifica, giocano un calcio bellissimo sotto tutti i punti di vista. Quella di oggi è stata una bella partita; è normale che noi dovevamo fare una partita di sofferenza, sappiamo che i secondi tempi, con i cinque cambi, spesso cambiano l’inerzia. Noi siamo riusciti a soffrire nel finale della gara, poi ci vuole anche un po’ di fortuna ma si tratta di quel tipo di fortuna che questa squadra è in grado di andare a cercarsi. Oggi faccio davvero i complimenti a tutti».

PRINA 3 – «Cosa mi è piaciuto di più? Partiamo dalle cose concrete e quindi rispondo “il punto”: dobbiamo arrivare alla fine della stagione e salvarci. Ma anche la reazione, la capacità della squadra di voltare subito pagina (dopo lo 0-3) e di prendere subito consapevolezza di quello che sappiamo fare, come abbiamo dimostrato nel giorno e nella partita più difficile».

CAPRILE 1 «Per uscire con un punto dal campo della prima in classifica bisogna saper soffrire da squadra. Noi l’abbiamo fatto. Le mie parate? Siamo una squadra, non sono solo io ad aver parato, ma l’abbiamo fatto insieme. Se abbiamo portato a casa dei punti è merito di tutti, la strada è lunga e dobbiamo continuare così, troppe volte abbiamo fatto delle buone prestazioni e subito dopo abbiamo perso dei punti che non andavano persi».

CAPRILE 2 «Il pareggio dà tanta fiducia, arrivavamo da una brutta sconfitta mercoledì contro la Pro Sesto. Questa settimana ci aspettano due partite, sarà quindi una settimana lunga e difficile: giochiamo contro la Juve e poi abbiamo uno scontro fondamentale contro il Legnago. Il mio ruolo nella squadra? È una caratteristica dei portieri farsi sentire dai compagni. Ho scelto di giocare in questo ruolo 15 anni fa, quindi so l’importanza di questa responsabilità, continuerò a prendermele. Non gioco da solo e non gioco per delle soddisfazioni personali».