Vasto incendio alla Alpitronic, fabbrica di colonnine per ricarica elettrica di Bolzano

Un enorme incendio è scoppiato questa mattina (mercoledì) a Bolzano all’interno dell’Alpitronic, azienda che produce colonnine di ricarica per auto elettriche, leader in Europa per questo tipo di impianti. Le fiamme sono partite da una zona in cui erano in corso alcuni lavori e si sono propagate molto velocemente al resto dello stabilimento che si trova a ridosso del centro abitato.

Subito sono scattate le procedure di evacuazione dell’intero stabilimento e non risultano, infatti, feriti. I Vigili del Fuoco sono al lavoro con numerose squadre e mezzi e stanno realizzando delle tubazioni per pompare l’acqua dal vicino fiume Isarco.

Il presidente della provincia Arno Kompatscher ha assicurato che non ci sono pericoli imminenti e che la situazione è sotto controllo ma ha chiesto alla cittadinanza di chiudere le finestre e spegnere gli impianti di condizionamento per evitare che i fumi possano entrare nelle abitazioni. Evacuata anche una vicina scuola.